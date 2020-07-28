Trabzonspor yeni sezon formaları nasıl? | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor 2020-2021 sezonunun formasını tanıttı
Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.
Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.
İşte Bordo-Mavililerin yeni sezonda giyeceği forma:
Trabzonspor'dan yapılan paylaşım:
Hepimizin bir hayali var...— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY