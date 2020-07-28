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Trabzonspor 2020-2021 sezonunun formasını tanıttı

Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Trabzonspor 2020-2021 sezonunun formasını tanıttı

Trabzonspor, futbolcularının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yeni sezon formaları görücüye çıktı.

İşte Bordo-Mavililerin yeni sezonda giyeceği forma:

Trabzonspor yeni sezon formaları nasıl? | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor'dan yapılan paylaşım:

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