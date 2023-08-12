Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

YAYINLAMA
Google News
Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında Umut Bozok'tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Umut Bozok'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.

47'Kourbelis'e faul yapan Erdal sarı kart gördü.Sarı Kart - Erdal Rakip

48. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un ayağının dışıyla vuruşunda top Uğurcan Çakır'ın solundan dışarı gitti.

66. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında Bardhi'nin ceza sahası dışında şutu kaleci Helton'da kaldı.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Helton, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Adam Buska'nın uzak mesafeden vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü.

MAÇIN KÜNYESİ

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kerem Şen dk. 80), Visca (Bardhi dk. 46), Trezeguet (Doğucan Haspolat dk. 75), Umut Bozok (Gomez dk. 75)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Ribeiro dk. 69), Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt (Holtmann dk. 69), Larsson, Zymer Bytygi (Asasonnbalonga dk. 74), Adam Buksa

Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Ege Bilsel, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Erdal Rakip (Antalyaspor), Nenad Bjelica (Trabzonspor)

Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptı
Cüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptı
Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu
Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu
Carlo Ancelotti'den yüreklere su serpen Arda Güler açıklaması geldi: Ciddi değil ama...
Carlo Ancelotti'den yüreklere su serpen Arda Güler açıklaması geldi: Ciddi değil ama...
Buffon sahalara veda etti! 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Buffon sahalara veda etti! 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Son Haberler
Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!
Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!
Vatandaşlar heyecanla beklediği Ordu Şehir Hastanesi son sürat yükseliyor! Yüzde 71’e ulaştı
Vatandaşlar heyecanla beklediği Ordu Şehir Hastanesi son sürat yükseliyor! Yüzde 71’e ulaştı
Büyükçekmece Gölü’nden çarpıcı görüntüler! Su seviyesi yüzde 14'e düştü, alarm verildi!
Büyükçekmece Gölü’nden çarpıcı görüntüler! Su seviyesi yüzde 14'e düştü, alarm verildi!
İndirimli ekmek kampanyası sayesinde satışı yüzde 30 arttı
İndirimli ekmek kampanyası sayesinde satışı yüzde 30 arttı
Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor
Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor
Trabzonspor 20 şampiyonluk için TFF'ye resmi başvuruda bulundu, 'Adalet komisyonu sadece bir kulüp için kurulamaz'
Trabzonspor 20 şampiyonluk için TFF'ye resmi başvuruda bulundu, 'Adalet komisyonu sadece bir kulüp için kurulamaz'
Çok Okunanlar
Afrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde Türkiye
Afrika, ABD ve Batı ülkelerini kovdu, Yeni gözde Türkiye
Bu gün hava nasıl olacak? 12 Ağustos Cumartesi hava durumu
Bu gün hava nasıl olacak? 12 Ağustos Cumartesi hava durumu
Pendik Kaynarca'da bunalıma giren esnaf siyanür içti! "Öyle bir şey yapacak birisi değil"
Pendik Kaynarca'da bunalıma giren esnaf siyanür içti! "Öyle bir şey yapacak birisi değil"
Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı
Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı
Miniklerin turnuvasında heyecanlı anlar yaşandı!
Miniklerin turnuvasında heyecanlı anlar yaşandı!
Bayburt'un gururu oldu! Milli boksör Salman Avrupa Şampiyonluğu getirdi
Bayburt'un gururu oldu! Milli boksör Salman Avrupa Şampiyonluğu getirdi
Yorumlananlar
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecek
Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecek