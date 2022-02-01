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  3. Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Kouassi antrenmanlara çıktı!

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Kouassi antrenmanlara çıktı!

Trabzonspor'un devre arası transferlerinden olan Jean Kouassi, milli takım maçlarını nedeniyle ülkesine gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu turnuvanın ardından takıma dahil oldu.

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Kouassi antrenmanlara çıktı!

Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor devre arasında yaptığı transferlerle takımını güçlendirmişti. Bordo-mavili takımda yeni transferlerden olan Jean Kouassi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili için Trabzon'dan ayrılmıştı. Son 16 turunda Mısır ile karşılaşan Fildişi Sahili'nin elenmesinin ardından yıldız oyuncu yine takıma katıldı.

TAKIMA DAHİL OLDU 

Karadeniz ekibi, Cumartesi günü Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekipte Afrika Kupası'ndan dönen Kouassi de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Kouassi antrenmanlara çıktı!

GENİŞ ALAN OYUNU ÇALIŞILDI

Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Ardından yapılan geniş alan oyunları antrenman son buldu.

SAKATLARDA SON DURUM

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Hamsik salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Abdulkadir Ömür de takımdan ayrı olarak kademeli olarak çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi süren Bakasetas ise bugünkü çalışmalarda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Kouassi antrenmanlara çıktı!

Ramazan Sarı
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