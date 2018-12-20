Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasında gençleriyle turladı
Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında Sivas Belediyespor'u genç ağrlık kadrosuyla özellille Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı
Trabzonspor, Ziarat Türkiye kupasında, Sivas Belediyespor karşısına gençlerin üstün performansı ile, özellikle de Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta Sivas Belediyespor'u farklı yenerek adını 16 takım arasına yazdırdı.
Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor'a 5-0'lık galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batuhan Artarslan, 17 ve 35. dakikalarda Caleb Ekuban, 52. dakikada Vahid Amiri ve 79. dakikada Abdülkadir Parmak attı.
Bu sonuçla Trabzonspor adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları ve tur atlayan takımlar
Van BBSK 2-2 Boluspor (Bolu turladı)
Etimesgut Bld. 2-0 Yeni Malatyaspor (Yeni Malatya turladı)
Kahramanmaraşspor 2-1 Alanyaspor (Alanyaspor turladı)
Kasımpaşa 4-1 Menemen Belediyespor (Kasımpaşa turladı)
Kayserispor 4-1 Altay (Kayserispor turladı)
Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor (Trabzonspor turladı)
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