Trabzonspor zirveye bir adım daha yaklaştı!

Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşe Galatasaray - Trabzonspor maçı 1-3'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ ÖNCESİ

Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.

Terim, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes'i ise yedeğe çekerek bu oyuncunun yerine sarı kart cezasını dolduran Mariano'yu görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram görev bekledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, 3 lig maçından sonra sahaya çıktı.

Haziran ayının başında antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçırmıştı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı.

Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı.

Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi.

Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Filip Novak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth 11'i ile çıkardı.

Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi.

Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.

Hüseyin Çimşir, yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Manoel Carvalho, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan'a yer verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hakemler ile takımlar, ateşi ölçüldükten sonra stada alındı.

Türk Telekom Stadı'nda hakemler ile takımların giriş yaptığı kapıya sağlık ekipleri tarafından masa kuruldu. Karşılaşma için stada gelen hakemler, teknik ekipler, futbolcular ve takım görevlilerinin ateşi ölçüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin gollerini 41'inci dakikada penaltıdan Sosa, 70'inci dakikada Novak ve 90+5'inci dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+3'üncü dakikada Seri'nin penaltı vuruşundan geldi. Müsabakanın 32'nci dakikada Feghouli, Da Costa'ya yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Trabzonspor 61 puana ulaşarak lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

7'nci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



10'uncu dakikada Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak pasını Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.



32'nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, Da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo mavili stopere tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi ve Feghouli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



38'inci dakikada Ekuban sağdan içeri çevirdiği topta ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.



41'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, topla kaleci Okan'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapattı.



70'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında çok iyi yükselen Novak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.



73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür, ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şutta Okan son anda topu kornere çeldi.



90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Şener'in pasında topla buluşan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptığı sırada Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.



90+3'üncü dakikada topun başına geçen Seri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.



90+5'inci dakikada Sörloth orta sahada topu aldı ve topla beraber ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.



Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth