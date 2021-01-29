Trabzonspor'a müjde: UEFA, 4 milyon euro ödeyecek!

Trabzonspor'un UEFA ile olan davasında müjdeli haber geldi. Bordo-mavililer, 2016 yılında UEFA ile imzaladığı finansal kriterlere uyma sözleşmesini yerine getiremediği gerekçesiyle hem Avrupa kupalarından men cezası hem de gelirlerinin yüzde 50'sine el konulma cezası verilmişti. Trabzonspor, bu nedenle geçtiğimiz sezonda ligi ikinci sırada tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yer alamamıştı.

Sabah Gazetesi muhabirlerinden Yunus Emre Sel'in haberine göre, Avrupa kupalarından men cezasına itiraz etmeyen, yalnızca para cezasının kaldırılmasını talep eden Trabzonspor, UEFA tarafından haklı bulundu. Bu gelişme üzerine UEFA, Trabzonspor'a faizleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon euro'luk hak edişini iade kararı aldı. Ödemenin ilk bölümü Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sabah'a verdiği bilgiler şöyle:

"2016 yılında imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreyi kapsayan mutabakat anlaşmasına uyulmamasından dolayı ceza verilmişti. Biz de CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda."