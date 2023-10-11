Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler... Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın gönderilmesinin ardından bir yıl aradan sonra tekrar takımın başına getirilerek 2 yıllık sözleşme imzalanacak Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu işte o isimler...