Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın gönderilmesinin ardından bir yıl aradan sonra tekrar takımın başına getirilerek 2 yıllık sözleşme imzalanacak Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu işte o isimler...

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Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler... 1

ABDULLAH AVCININ YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor. 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Avcı'nın teknik ekibi de belli oldu. İşte o isimler...
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

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Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...
Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...
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