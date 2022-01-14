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  3. Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!

Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!

Trabzonspor, eksi futbolcularından Yusuf Erdoğan'ı KAP'a bildirirken, ağır bir sakatlık yaşayan Edgar İe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!

Trabzonspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-mavili ekipte anlaşmaya varılan ve sabah saatlerinde Trabzon'a giderek imza atan Yusuf Erdoğan'ın transferi için resmi açıklama yapıldı. Öte yandan birkaç hafta önce yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı öğrenilen Edgar İe ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği açıklandı. Karadeniz ekibinde bu ayrılık şaşkınlık yarattı.

Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!

LİSANSININ İPTALİ BEKLENİYORDU

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyecek olan Edgar İe hakkında çıkan haberlerde, oyuncunun lisansının bu sezon için iptal edeceği ve takıma katılan diğer oyunculara lisans çıkarılacağı ifade edilmişti. Önümüzdeki sezonla birlikte yeniden takıma katılması beklenen oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi camiada şoke etkisi yarattı.

Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPILDI

Bazı sporseverler bunun prosedür gereği bildirilmesi gerektiğini söylese de Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımı, Edgar İe'nin takımdan kalıcı olarak ayrıldığını doğruladı.  Bordo-mavili ekip paylaşımında "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

 

 

Ramazan Sarı
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