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  4. Trabzonspor'da Fode Koita'nın durumu belirsizliğini koruyor

Trabzonspor'da Fode Koita'nın durumu belirsizliğini koruyor

Trabzonspor'un Molde ile oynayacağı Konferans Ligi hazırlıkları sürerken yeni transfer Fode Koita'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Son antrenmanlara çıkmayan oyuncunun Molde karşısında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Trabzonspor'da Fode Koita'nın durumu belirsizliğini koruyor

Bu sezonun ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi'nde Molde karşısında çıkacak olan Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavili ekip iyi bir sonuç alarak avantaj kazanmayı ve tur atlayan taraf olmayı hedefliyor. Forvete transfer yapmayı planlayan Karadeniz temsilcisinde henüz net bir gelişme yokken, eldeki transferlerden Fode Koita'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. 

SON ANTRENMANLARA KATILMADI

Bordo mavili kulübe transfer olduktan sonra maliyeti nedeniyle eleştirilere maruz kalan Koita'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken henüz lig başlamadan can sıkıcı haber geldi. Oyuncunun ağrıları sebebiyle son iki antrenmana katılmadığı ifade edildi. Ağrıları hala devam eden Koita'nın Molde maçında oynayıp oynamayacağı ise bilinmiyor.

KARİYERİNDE SAKATLIKLAR VAR

Koita'nın Trabzonspor'a transfer olmadan önce de kariyerinde sık sık sakatlık yaşadığı biliniyor. Gineli futbolcu Süper Lig'de oynadığı son sezonda da sık sık sakatlanarak takımını yalnız bırakmıştı.

Trabzonspor'da Fode Koita'nın durumu belirsizliğini koruyor

 

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