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  4. Trabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildi

Trabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildi

Forvet transferi için kaliteli bir isim isteyen ve henüz görüştüğü oyuncularla anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'a sürpriz bir öneri geldi. Club Brugge'da forma giyen Hollandalı golcü Bas Dost, bordo mavili ekibe önerildi.

Trabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildi

Molde karşısında çıktığı Avrupa mücadelesinde de net bir şekilde forvet eksiği olduğu görülen bordo mavililer bu mevkii için yıldız bir ismi getirmeyi planlıyor. Daha önce Sörloth, Willian Jose ve Dovbyk gibi isimleri de gündemine alan ve görüşmeler gerçekleştiren Trabzonspor, bu oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı. Araştırmalarına devam eden bordo mavili ekibe Hollandalı golcü Bas Dost önerildi.

Trabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildi

ABDULLAH AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Önerilen oyuncuyla ilgili net bir karar vermeyen yönetim, teklifi Abdullah Avcı'ya iletti. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek. Bas Dost'un Belçika kulübü Club Brugge ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildi

ETKİLİ PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR

Kariyerinde önemli takımlarda da forma giyen yıldız golcü, 32 yaşında olmasına rağmen kalitesinden ödün vermiyor. Geçen sezon 35 maç oynayan Hollandalı futbolcu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu sezon 2 haftası oynanan Belçika Ligi'nde de maçlara çıkan Bas Dost, 1 gol attı.

Club Brugge oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

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