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  4. Trabzonspor'da sakatlık şoku: Andreas Cornelius oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da sakatlık şoku: Andreas Cornelius oyuna devam edemedi

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku: Andreas Cornelius oyuna devam edemedi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, 15.hafta maçında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan mücadelenin 8.dakikasında Andreas Cornelius ve Samet Akaydın hava topu mücadelesinde çarpıştı. İki oyuncuya da sağlık ekipleri müdahale ederken Cornelius sedye ile saha kenarına alındı.

Danimarkalı yıldız oyuncu maça devam edemedi ve oyundan çıktı. Cornelius yerini Fode Koita'ya bıraktı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku: Andreas Cornelius oyuna devam edemedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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