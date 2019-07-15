Trabzonspor'da şoke eden istifa!

Trabzonspor kulübünün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."