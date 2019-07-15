Trabzonspor'da şoke eden istifa!
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Trabzonspor kulübünün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini belirtti.
Trabzonspor kulübünün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."
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