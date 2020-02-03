Trabzonspor'dan Obi Mikel ile ilgili açıklama!

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırılar yapıldığı gerekçesiyle saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İşte Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama;

Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Trabzonspor Kulübün'den yapılan paylaşım

Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. #SeninleyizObi #WeStandwithObi #SayNotoRacism pic.twitter.com/nna9O0RXP6 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 3, 2020

NE OLMUŞTU?

Obi Mikel’in Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor Kulübü ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunacağı öğrenilmişti.

Küfür, hakaret, tehdit ve ırkçılık içeren mesajlar gönderen kişileri tespit eden Trabzonspor Kulübü avukatları, şahıslar için 6222 ve tehdit, hakaret suçlarından dava açmaya hazırlanıyordu.

Instagram üzerinden “Fenerbahçe Çocukları” isimli hesabın paylaşımı üzerine harekete geçen Fenerbahçe taraftarının Obi Mikel’in karşılaşma sonrası paylaştığı fotoğrafın altında 3000’e yakın mesaj gönderdiği tespit edilmişti. Bu mesajlar arasından hakaret, küfür, ırkçılık ve tehdit içerikli mesajları ayıklayan Trabzonspor avukatları titiz bir çalışma sonrası bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek dosya hazırlamıştı.

OBİ MİKEL KİMDİR?

Obi Mikel, 22 Nisan 1987 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Pepsi Football Academy ve Plateau United gençlik takımlarında başlayan Obi Mikel, profesyonel kariyerine Norveç takımı olan FK Lyn'de başlamıştır.

Chelsea'ye 20 milyon euro bedelle 2006 yılında transfer olan Obi Mikel, 10 yıl forma giymesinin ardından Çinli TJ Teda takımına transfer olmuştur. 2018/19 ara transfer döneminde Middlesbrough takımına bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 Temmuz itibariyle Trabzonspor takımına katılmıştır.

Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyen Obi Mikel, 1,88 boyuna sahiptir.

OBİ MİKEL'İN KARİYERİ

Obi Mikel'i en çok Chelsea kariyeriyle ve Premier Lig gibi üst düzey fizik gücü isteyen bir ligin en güçlü oyuncularından biri olmasıyla tanıyoruz.

Mikel'in oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:

Plateau United (Yayla United)

FK Lyn

Chelsea

Tianjin Teda

Middlesbrough

Trabzsonspor

Altyapı

Alt yapısını Nijerya'daki Pepsi Football Academy'de alan Obi Mikel, çocukluk yaşlarını 3 bin kişi arasından seçildiği bu akademide geçirdi. 2002 yılında 15 yaşındayken doğduğu şehir olan Jos takımlarından Plateau (Yayla) United'a transfer oldu. Birçok Nijeryalı yıldızın gençlik yıllarını geçirdiği Plateau'da 2 sene oynadı. Oynadığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda fizik gücü, 1,88'lik boyu ve top kullanma becerisiyle bazı Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çekti ve 17 yaşındayken ilk Avrupa transferini gerçekleştirdi.

FK Lyn

2004'te Norveç takımlarından FK Lyn'e transfer olan John Obi Mikel burada 2 yıl oynadı.

Chelsea

2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayacağı Chelsea'de tam 11 sene kaldı. 11 senede Chelsea formasıyla 249 Premier Lig, 59 Şampiyonlar Ligi ve diğer kulvarlardaki karşılaşmalarla beraber 372 maça çıktı. 6 gol 13 asistle oynayan Mikel skorer bir oyuncu olmaktan ziyade takım savunması, orta saha direnci ve pozisyon bilgisi ile dikkat çekiyor.

11 yıl kaldığı Chelsea'de kaptanlık yapan, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa ligi kupası, 2 Lig Kupası, 2 FA Cup ve 1 Community Shield kupası kazandı.

Tianjin Teda

Chelsea'deki parlak kariyeri sonrası Çin'de sakatlıklarla boğuşan Mikel, 2017 sezonunun büyük kısmını sakat geçirdi. Sebebi bir türlü bulunamayan bir karın rahatsızlığı yaşayan Mikel, 6 aylık sakatlık sürecinden sonra sahalara geri döndü. TJ Teda formasıyla toplamda 31 maça çıktı. Daha sonra Championship takımlarından Middlesbrough'ya bedelsiz transfer oldu.

Middlesbrough

2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.

Middlesbrough'dan sonraki durağı Trabzonspor olan tecrübeli oyuncu 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sert ve mücadeleci oyunuyla tanınan Mikel buna rağmen kariyerinde 3'ü direkt, 1'i çift sarı karttan olmak üzere sadece 4 kırmızı kart gördü. Tüm kariyeri boyunca 428 maçta 11 gol 18 asiste imza attı.