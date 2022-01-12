Trabzonsporlu yıldız Bakasetas gole hasret kaldı! 90 gündür fileleri sarsamıyor!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas, sezona hızlı bir giriş yaparak takımının gol yollarındaki en etkili isimleri arasında yer almıştı. Sezonun ilk iki haftasında gol bulan, sonrasında ise Kasımpaşa, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle takımını zirveye taşıyan oyuncu, sakatlığının ardından ise üretkenliğini kaybetti.

EN SON FENERBAHÇE'YE ATMIŞTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 karşılaşmada görev alan Yunan futbolcu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sakatlığının ardından durgunlaşan yıldız isim 90 gün boyunca gol bulamadı. En son Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları karşılaşmada 2 gole imza atan oyuncu, bu tarihten beri takımıyla gol sevinci yaşayamıyor.

YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Yeniden çıkışa geçmek isteyen Anastasios Bakasetas, Sivasspor karşılaşmasını iple çekiyor. Takımının hücum gücüne tekrar katkı yapmak isteyen oyuncu bu maçta atacağı gol ya da gollerle skora katkı sağlayarak şampiyonluk yolunda arkadaşlarına yardımcı olmayı hedefliyor.

DEPLASMANDA ETKİLİ

Öte yandan Bakasetas'ın istatistiklerine bakıldığında deplasmanda etkili bir performans gösterdiği görülüyor. Yıldız futbolcu bu sezon kaydettiği 7 golün 4'ünü deplasmanda attı. Trabzonspor Yunan futbolcunun gol attığı hiçbir maçı kaybetmezken, Bakasetas ligin ilk yarısında oynanan Sivasspor karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.