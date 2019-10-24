Trabzonspor Krasnodar maç sonucu | Trabzonspor Krasnodar maç özeti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor, Krasnodar'ı ağırladı. Bordo Mavililer gruptaki ilk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olmuş sahasında ağırladığı Basel’le ise 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaşmak istedi ve ve Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi almıştı. Trabzonspor - Krasnodar maçının 49. dakikasında Berg'ün, 90+2'de de Vilhena'nın golü ile Krasnodar karşılaşmayı 2-0 üstünlükle bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 1. dakikada rakip Krasnodar tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Suleymanov şutunu attı fakat top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

12. dakikada Sol kanatta topla buluşan Suleymanov hızla rakip ceza sahasına yaklaştı ve pasını verdi ancak Sosa'dan bir kritik müdahale daha geldi ve rakip Krasnodar tehlikeli bir ataktan yararlanamadı.

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterdiğinde Trabzonspor Olsson'un Sosa'ya yaptığı müdahale sonrası etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bordo mavililer rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Abdulkadir'in kullandığı duran topu kaleci Safonov bir kez daha kontrol etmeyi başardı.

21. dakikada Trabzonspor rakip sahaya tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Nwakaeme sol ayağıyla kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Savunmanın ters vuruşunda top kaleye yönelirken kaleci son anda müdahale ederek golü önledi.

Temsilcimiz bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Trabzonspor organize ve etkili geldi. Sosa'nın harika pasında topla buluşan Yusuf Sarı sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ancak kaleci Safonov'dan çok güzel bir kurtarış geldi.

25. dakikada Sosa çok güzel hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve pasını Nwakaeme'ye verdi. Soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibinden güzel sıyrıldı ve ortaya çevirdi ancak Sörloth rakibinin önünde gol vuruşunu yapamadı.

Mücadelenin ilk sarı kartı 30. dakikada çıktı. Krasnodar'da Olsson, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Trabzonspor bir kez daha etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Olsson sarı kartla cezalandırıldı.

31. dakikada bir sarı kart daha çıktı. Sağ çizgiden hızla ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Spajic sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve iki ekip de soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

Karşılaşmanın 2. yarısına her iki ekip de ilk yarıdaki 11'leri ile başladı.

49. dakikada Krasnodar, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Golü atan isim Berg. Olsson'un pasıyla son çizgiye inen Petrov kale sahasına çevirdi. Uğurcan'ı geçen topa Berg vuruşunu yaptı fakat Pereira topu çizgiden çıkarttı ancak ikinci kez topu önünde bulan Berg bu sefer topu ağlara göndermeyi başararak takımını öne geçirdi.

Gol pozisyonunda topa eliyle müdahalede bulunan Pereira sarı kart gördü.

54. dakikada Trabzonspor'da hakeme itirazlarda bulunan Jose Sosa sarı kart gördü.

Mücadelenin 63. dakikasında Krasnodar'da Stotskiy oyundan alınırken yerine tecrübeli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes girdi.

64. dakikada sağ çizgiden süratle ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Ramirez sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı. Trabzonspor rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sosa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı yeniden Arjantinli yıldızı düşündü. Sosa'nın ilk kontrolü iyi olmasa da dar açıdan etkili bir şut gönderdi fakat kaleci topu kornere çeldi.

67. dakikada Hızlı gelişen Krasnodar atağında Fernandes savunma arkasına sarkan Vilhena'yı gördü. Hollandalı yıldız uygun durumda şutunu attı ancak top yandan dışarı gitti.

69. dakikada Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Serbest vuruş öncesi Kamil Ahmet Çörekçi oyundan alındı ve yerine Doğan Erdoğan girdi.

71'de Rus ekibinde golün sahibi Marcus Berg oyundan alınırken yerine tecrübeli golcü Ari girdi.

Mücadelenin 72. dakikasında Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Ev sahibi ekipte Abdulkadir Parmak oyundan alındı. Kalan dakikalarda Donis Avdijaj görev yaptı.

Değişikliğin hemen ardından oyuna çok kısa bir süre önce giren Avdijaj sol kanatta topla buluştu ve çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ancak vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Mücadelenin 74. dakikasında Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa çok kritik bir müdahalede bulundu. Krasnodar rakibini oldukça eksik yakaladı. Ari'nin pasında Petrov sağ çaprazda topla buluştu ve arka direğe pasını yolladı. Kademeye giren Sosa yine kritik bir müdahalede bulunarak Fernandes'in topu boş kaleye yollamasına engel oldu.

77. dakikada Krasnodar son değişiklik hakkını kullandı. Ruslan Kambolov oyundan alınırken yerine İzlandalı Fjoluson girdi.

Değişikliğin ardından Konuk ekipte Ari savunmanın arkasına atılan pasa hareketlendi fakat Ivanildo Fernandes'in müdahalesi geldi. Pozisyonun ardından Trabzonsporlu savunmacı sarı kart gördü.

83. dakikada stoper Campi'nin yerine orta saha Ahmet Canbaz girdi. Doğan Erdoğan stopere geçti. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman bütün riskleri göze aldı.

90+2. dakikada Krasnodar, Vilhena'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Krasnodar Trabzonspor savunmasını dengesiz yakaladı. Ari'nin savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Tonny Vilhena düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşma sona erdi ve Trabzonspor sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan haftada Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen, Sejedmajid Hosseini'yi kulübede oturttu. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge ise kadroda yer almadı.

Karaman, bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Yusuf Sarı'yı oynattı.

MAÇI ŞENOL GÜNEŞ DE İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

OBİ MİKEL VE STURRİDGE OYNATILMADI

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı.

İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

YUSUF SARI, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.

IVANİLDO FERNANDES 39 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra formasına kavuştu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanan maça ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümü dolarken az sayıda Rus taraftar da takımlarına destek verdi.

Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile statta bir araya geldi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ VERİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Krasnodar maçı öncesi misafir takım yönetimine yemek verdi.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri

Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı.

Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.