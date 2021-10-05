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  4. Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte deplasmanda kaybetmiyor. Geçtiğimiz sezon da dış sahada başarılı bir performans sergileyen bordo mavili ekip, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada dış sahadaki puan ortalamasıyla zirve takibin sürdürdü.

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

Ligde çıktığı ilk 8 haftada iç saha maçlarında 1.6 puan ortalamasıyla oynayan bordo mavililer, dış sahada ise 2.6 puan ortalaması ile oynadı. Süper Lig'de 8. hafta sonunda 18 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda daha başarılı bir takım olarak dikkat çekti. Bordo mavilileri Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından geçen sezon da dış sahada daha çok puan ortalaması yakalamıştı.

8 HAFTADA NAMAĞLUP

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında Konyaspor ile birlikte mağlup olmayan iki takımdan biri. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplarken, 2.6 puan ortalaması elde etti.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, iç sahada çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 puan toplayarak 1,6 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

İÇ SAHADA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Trabzonspor, deplasmanda çıktığı maçlarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u ise 2-1 ile geçti. Bordo mavili ekip İttifak Holding Konyaspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

İç sahada oynadığı 3 karşılaşmadaki tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

HÜCUMCULARI OLDUKÇA ETKİLİ

Öte yandan bordo mavililerde skor yükünü de üç isim çekti. Hücum oyuncularından istediği verimi alan bordo mavililerde Anastasios Bakasetas 5, Anthony Nwakaeme 4 ve Andreas Cornelius 3 gol kaydetti. Karadeniz ekibinde maçın sıkıştığı anlarda da ekstra golleriyle kilidi açan bu isimler, bordo mavililerin liderlik yarışından kopmasını engelledi.

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

RAKİBİNE FAZLA ŞANS TANIYOR

Hücumdaki etkili futbolunu savunmaya yansıtamayan Trabzonspor, ligde rakibine en çok gol pozisyoun veren 2. takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibinin hücumda rahat pozisyon bulması ve bu kadar çok pozisyon vermesi de maçlarını oldukça heyecanlı kılıyor. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı bu konudan memnun değil. Çalıştırdığı takımlarda savunmasıyla dikkat çeken Avcı'nın bordo mavililerde de takım savunmasına yönelik çalışmalar yaptığı ve daha az pozisyon vermek için özellikle orta saha oyuncularına uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!

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