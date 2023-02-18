Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Özyazıcı'nın vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hocamız sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok önemli bir isimdi, önemli bir değerdi. Trabzonspor’un bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan bir spor adamıydı" dedi.

Melahat Ersoy
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Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"

Trabzonspor'un başındayken 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazanan efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Özyazıcı'nın vefatı Trabzonspor camiasından derin üzüntüye neden oldu.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'dan taziye mesajı: Hocamız önemli bir değerdi

AĞAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Ağaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Suat Özyazıcı hocamız ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış, adını kulübümüzün tarihine altın harflerle yazdırmış ender futbol adamlarından biridir. Hocamız sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok önemli bir isimdi, önemli bir değerdi. Trabzonspor’un bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan bir spor adamıydı.

Trabzonspor’un ardı ardına kazanmış olduğu üç şampiyonluk sürecinde hem kadronun kurulmasında hem de oyun sisteminin oluşturulmasında; Trabzon’a, Trabzonspor’a özgü futbol anlayışı ile kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan o efsane yılların ana aktörlerinden bir tanesiydi. Tabii ki rahmetli Özkan Sümer ile birlikte. İki yıl önce yine efsanelerimizden Özkan Sümer hocamızı kaybetmiştik. Şimdi de Ahmet Suat Özyazıcı hocamız aramızdan ayrıldı. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Her iki ismin de futbola yaptıkları katkılar saymakla bitmez.

Özellikle 1970’li yılların başında uyguladıkları modern futbol anlayışı ile fark yarattılar. Trabzonspor’u bu şekilde başarıya ulaştırdılar. Futbol anlayışları Türk futboluna da örnek oldu. 1980’lerin başından itibaren Türk futbolunun gelişmesinde hocalarımız oyun felsefeleri önemli rol oynamıştır. Ahmet Suat hocamızı maalesef bugün ebediyete uğurlamış bulunuyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük. Camiamıza, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremin acısını içimizde yaşamaya dahi fırsat bulmadan böyle bir üzüntülü haberle karşı karşıya kaldık.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'dan taziye mesajı: Hocamız önemli bir değerdi

AHMET SUAT ÖZYAZICI KİMDİR?

Ahmet Suat Özyazıcı 1 Ocak 1936 tarihinde Trabzon'da doğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Özyazıcı, futbola Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımı’nda yer aldı. Trabzon'daki futbol kültürünün gelişmesindeki en önemli isim olan Özyazıcı, Trabzon'daki futbol kulüplerinin Trabzonspor çatısı altında birleşmesiyle Trabzonspor'da futbol yaşantısını sürdürdü.

Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yaşayan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç Takımı’nın başına geçti ve takımı Karadeniz bölge şampiyonu yaptı. Özyazıcı, 1972-1973 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başardı. Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de ilk şampiyonluğu elde ettiği 1975-76 sezonunda, takımın başındaki isim olan Ahmet Suat Özyazıcı 40 yaşındaydı. Taktikleri başarıyla uygulayabilmesinden ötürü taraftar ve yorumcular tarafından "Brezilyalı" benzetmesi yapılmıştı. Özyazıcı, döneminde bordo-mavili kulüp 1975-1980 ve 1983-84 aralıklarında kazandığı şampiyonluklarda Trabzonspor'un önderliğini yapmıştı. Bu şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş; İstanbul takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluklar Türk futboluna "Dört Büyükler" kavramını kazandırmıştı. Özyazıcı'nın bu başarıları, onun Trabzonspor taraftarları arasında "efsanevi" olarak tanımlanmasını sağladı. Özyazıcı, ayrıca Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.

Özyazıcı, son olarak Sarıyer ve Vanspor'u çalıştırmış; daha sonra ise herhangi bir takımı çalıştırmamıştır. 2010 yılında ise Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimine danışmanlık yaptı. Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştıran Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan şampiyonu yaptı. Ahmet Suat Özyazıcı’nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor 18 kupa kazanmayı başardı.

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