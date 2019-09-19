Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i belli oldu

Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı grup maçlarıyla start veriyor. Türkiye temsilcimiz Trabzonspor, Getafe'nin konuğu olacak.

İlk grup maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Trabzonspor'da hedef üç puan. İşte, Getafe Trabzonspor Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Pereira, Hosseini Campi, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe akşamı İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN EKSİK OYUNCULARI

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

BU SEZON 5. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

3. KEZ GRUPLARDA

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.