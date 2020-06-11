Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olacak lider Trabzonspor'un 24 kişilik kafilesi belli oldu. Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa kadroda yer aldı.
Trabzonspor,, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Bordo-Mavililerin kamp kafilesi belli oldu.
Trabzonspor'da en çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan Jose Sosa'nın kadroda olup olmayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Jose Sosa'ya kamp kadrosuna yer verdi.
Trabzonspor'dan yapıan açıklama şu şekilde:
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda oynayacağımız Göztepe maçı kamp kafilemiz belli oldu.
Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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