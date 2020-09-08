Geçen sezonun şampiyonlukta en büyük adayı Trabzonspor, kupayı Başakşehir'e kaptırmıştı. Pandemi süreciyle düşüş yaşayan bordo-mavili ekip, gelecek sezonda aynı sorunları yaşamak istemiyor. Kadrosunu da buna göre yapılandıran Trabzonspor, yeni teknik direktörleri Eddie Newton ile sezona hazırlanıyor. Orta saha transferi içinse çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Sofiane Boufal'ı gündemine aldı. Peki, Trabzonspor'un gündemindeki Sofiane Boufal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

SOFİANE BOUFAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

17 Eylül 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Sofiane Boufal, Fas Milli Takımı için görev yapıyor. Fas uyruklu Fransız oyuncu, sağ ve sol kanat bölgelerinde görev alıyor. Sağ ayağını oldukça etkili kullanan Boufal, görev verildiğinde 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor. İngiltere'de Southampton formasını giyen Sofiane Boufal, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Kariyerine Fransa'nın 2. Lig ekiplerinden Angers'ın B takımlarında başlayan Boufal, 2015 yılında yine Fransa'nın köklü takımlarından Lille'e transfer oldu. Lille'de iyi bir sezon geçiren Boufal, 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig'de oynayan Southampton'a transfer oldu.

İki sezon Southampton kadrosunda yer aldıktan sonra İspanya'dan Celta Vigo'ya kiralık olarak gönderilen Boufal, tekrar Southampton'a geri döndü.

Kariyeri boyunca 222 maçta görev alan Faslı kanat oyuncusu Boufal, 27 gol ve 24 asistle oynadı.