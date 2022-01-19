Transfer arayışlarını sürdüren Trabzonspor kadrosuna genç yerli futbolcu kazandırmayı planlıyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekibin Enis Destan'ı listesine almasının ardından taraftarlar internet arama motorlarında Trabzonspor'un transfer etmek istediği Enis Destan kimdir, nereli, kaç yaşında? Enis Destan hangi takımlarda oynadı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

ENİS DESTAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelen Enis Destan, futbola küçük yaşlarda Fikri Altınordu altyapısında başlamıştır. 2013 yılında Altınordu Akademisi'ne katılan Destan, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve A takıma kadar yükselmeyi başarmıştır. 19 yaşındaki Enis Destan Türkiye U21 takımının formasını da terletmektedir. Genç oyuncu futbolunun yanı sıra kişisel gelişimi ve karakteri ile de futbol camiasının takdirini toplamıştır.

ENİS DESTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Enis Destan genç yaşta olduğu için henüz herhangi bir takıma transfer olmadı. Bu sezon takımdan ayrılması beklenen genç yetenek ile Trabzonspor'un yakından ilgilendiği ve kısa süre içerisinde kadrosuna katabileceği haberleri paylaşıldı.

Kariyerinde 65 profesyonel karşılaşmaya çıkan Enis Destan, bu maçlarda 22 gol atarken 4 de asist yaptı. Genç futbolcu yaşına rağmen TFF 1. ligde 40 maça çıkarak önemli bir tecrübe kazandı. Enis Destan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 900 bin euro.