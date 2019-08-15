Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off maçında rakibi belli oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa ligi play-off turunda rakibi Yunanistan'ın AEK takımı oldu. İlk maç 22 Ağustos'ta Yunanistan'da rövanşı ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor, bu turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa ligi gruplarına yazdıracak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu. Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu. Trabzonspor rakibiyle, 22 Ağustos'ta deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise iç sahada karşılaşacak.



