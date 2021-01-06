Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'den samimi açıklamalar

Sezon içerisinde gösterdiği performansla İstanbul takımlarının ve hatta Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Berat Özdemir, ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı. Bordo-mavili ekiple anlaşan genç oyuncu, kulübün Instagram hesabındaki canlı yayına katılarak taraftarla buluştu.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor camiasına selamlarını ileterek, "Gerçekten çok mutluyum. Umarım birlikte çok mutlu ve güzel günler geçiririz. Gençlerbirliği taraftarlarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Kendime bir yol seçtim ve bu yolda hep birlikte yeni umutlara yürüyeceğiz." dedi.

"UMARIM YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARMAM"

Bordo mavili taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade eden Berat Özdemir, şunları söyledi:

"Umarım hep birlikte nice şampiyonluklar yaşarız. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Perşembe günü bir test daha olacağım ve sonrasında pazartesi günü inşallah Trabzonspor'uma kavuşacağım. Trabzon'a ve Trabzonspor'a yabancı değilim. Annem ve babam vasıtasıyla Trabzonspor'u hep takip ettim. Annem Maçkalı, Esiroğlu'ndan. Ben sizden biriyim, sizler de benden birisiniz. Bize her yer Trabzon.''