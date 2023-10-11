Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar

Trabzonspor'un Yunanlı yıldızı Anastasios Bakasetas bitmek üzere olan sözleşmesi hakkında taraftarlar yeni sözleşme yapacak mı diye merak ediyordu. Yıldız futbolcunun konu ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar 1

Son dakika Trabzonspor haberi: Bordo-mavililer, Bakasetas'a 3 yıllık yeni imza için 1.8 milyon Euro garanti ücret artı 400 bin Euro bonusla beraber toplam 2.2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak oyuncu teklifi kabul etmedi.

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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar
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