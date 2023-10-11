Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar Trabzonspor'un Yunanlı yıldızı Anastasios Bakasetas bitmek üzere olan sözleşmesi hakkında taraftarlar yeni sözleşme yapacak mı diye merak ediyordu. Yıldız futbolcunun konu ile ilgili kararını verdiği belirtildi.