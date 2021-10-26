Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'de 10. hafta itibariyle lider durumda bulunan Trabzonspor'un başarısının önemli mimarlarından olan Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sezon takımıyla birlikte şampiyonluk hedeflediklerini ifade eden Slovak yıldız, lider durumda oldukları için mutlu olduklarını ancak henüz yolun çok başı olduğunu ve aynı şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

"UĞURCAN ÇAKIR HARİKA BİR KAPTAN"

Uğurcan Çakır hakkında da konuşan yıldız futbolcu "Uğurcan Çakır, harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var ve birbirimize yardım ederek işimizi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"1 SAATLİK İDMAN YETERLİ DEĞİL"

Fit kalmak için sahada çalışmanın yeterli olmayacağını ifade eden Marek Hamsik "Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, fit kalmak için yeterli değil. Yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de yaşımı düşünerek bunlara dikkat ediyorum." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TAKIMDAYIM"

Trabzonspor'da şampiyonluk mücadelesi vermekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden yıldız futbolcu, "Üst seviyelerde oynamak için Trabzonspor'a geldim. Büyük bir takımdayım, şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN"

Abdülkadir Ömür'ün, Türkiye'nin en önemli yeteneklerinden olduğunu belirten Slovak oyuncu, "Takım arkadaşlarınız sizden güzel sözlerle bahsettiğinizde mutlu olursunuz. Böyle devam edersen milli takıma gidersin demiştim Berat'a. Milli Takım'da da seçildi. Abdülkadir Ömür Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden, herkes görüyor. Son maçta bize çok yardımcı oldu." ifadelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ OLAN LİGİN SONUNDA İLK SIRADA KALABİLMEK"

Ligin her zaman böyle devam etmeyeceğini ve kaybedilen maçlarda da destek verilmesi gerektiğini ifade eden Hamsik,"Umuyorum Napoli de şampiyon olur. Böyle biterse aynı anda iki partiyle sezonu kutlamış olacağım. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Sadece 10 maç tamamlandı, lig tamamlanmadı. Ligin tamamında namağlup gitmek mümkün değil. Takım kötü gittiğinde de taraftarımızdan destek bekliyoruz. İlk sıradayız, ilk sırada olmanın tadını çıkarıyoruz ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek." dedi.