Trabzon, Doğu Karadeniz'de bulunan ve tüm Karadeniz Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri. Herkesin mutlaka gidip görmesi gereken yerleriyle doğayla içi içe bir tatil geçirmek, müthiş Karadeniz yemeklerini tatmak, asi ama bir o kadar da tatlı tatlı konuşan insanlarla tanışmak... Eğer yakın zamanda bir KAradeniz turu düşünüyorsanız Trabzon ilk duraklarınızdan olmalı. Peki Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'da ne yenir? Nereler gezilir? İşte detaylar...

TRABZON'UN NEYİ MEŞHUR? TRABZON'DA NE YENİR?

AKÇAABAT KÖFTESİ

Tıpkı her şehirde olduğu gibi Trabzon da köfte konusunda kendisini geliştirmiş. Öyle ki ilçesinin adını vermiş bu köfteye. İçine sarımsak koyulan köftenin lezzzetini bundan aldığı söyleniyor.

HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz'in en gözde gıdası olan hamsiyle neler neler yapılmıyor ki Trabzon'da? Hamsili pilav da bunlardan birisi. İç pilavın etrafına mini mini hamsilerin dizilmesiyle hazırlanan bu pilav, parmak ısırtan türden.

GONGOŞ SARMASI

Karalahana sarması ile arasında küçük bir fark var; pişirildiği tencereye kuşbaşı etlerin, önceden haşlanmış mısır yarmasının ve ilikli kemiklerin eklenmesi. Bir de üzerine önceden pişirilmiş kuş başı etler eklenir.

HAMSİKÖY SÜTLACI

Hamsiköy'de yapıldığı için bu ismi alan muhteşem tatlının böylesine güzel olmasının sebebini maalesef ki biz de bilmiyoruz. Belki Karadeniz'in yaylalarında otlayan hayvanların sütünden ileri gelen lezzettir bu.

HAMSİ ÇORBASI

Hamsinin bu kadar çok sevildiği bir şehirde listemizde sadece hamsili pilava yer vermek ayıp olur diye düşündük. Turşusundan reçeline, pastasından çorbasına aklınıza gelebilecek her şeyi yapılıyor hamsinin. Bize de tadına bakmak düşüyor.

TRABZON'DA GEZİLECEK YERLER

SÜMELA MANASTIRI

2018 yılında çok küçük bir bölümü açılan manastır uzunca bir süredir restorasyonda. Fakat sadece dışarıdan bakmak bile büyülenmeniz için yeterli.

UZUNGÖL

Geçmişe göre bir hayli değişmiş olan bu doğaüstü güzelliği gezmek bir yana, seyir terasından bile izlemeye doyamıyor insan. Siz yine de hem gezin hem izleyin; gezerken de izleyin.

ATATÜRK KÖŞKÜ

"Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler vermek istiyorum." sözleriyle tüm servetini milletine bağışlayan Mustafa Kemal'den kalan en güzel yadigarlardan biri olsa gerek Atatürk Köşkü.

KAYABAŞI YAYLASI

Bir daha geri dönmek istemeyeceğiniz bir manzarayla karşı karışıya bırakan Kayabaşı Yaylası'ndaki ladin ağaçlarının verdiği oksijeni soluyan insanda ne sinir kalıyor ne stres.

ŞAHİNKAYA

Şimdiki mekanımız tırmanma tutkunları için geliyor. Şahinkaya, kaya tırmanışı ve trekking rotalarıyla, kamp, dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi aktivitelere elverişli coğrafyası ile doğa sporları turiziminde bir numaralı tercih haline geliyor.

HAKKINDA: Trabzon,4.662 kilometrekare yüz ölçümü ve 813.693 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,13 oranında yani 1.071 kişi artan nüfusu, 400.723 (%49.53) erkek ve 408.251 (%50.47) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 174 olarak saptanmıştır.