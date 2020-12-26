Trafik cezalarıyla ilgili yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderileceği belirtildi.

'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

E-POSTA HESAPLARINA GÖNDERİLECEK

Buna göre; araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

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Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da 'www.gib.gov.tr' internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.

Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın ihlal tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sisteminden anlaşılması halinde trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ edilecek.