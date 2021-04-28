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  3. Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonrasında yürüme fonksiyonları kaybeden engelli Meryem Yıldırım Sevici, kayıt yaptırdığı iğne oyası kursuyla yaşama tekrar tutundu.

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Yaşadığı trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybederek, evinden dışarı çıkamayan Meryem Yıldırım Sevici, arkadaşlarının yönlendirmesiyle spora ve iğne oyası kursuna kayıt yaptırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi (KO-MEK) iğne oyası kursunda ördüğü el emeği ürünleri işleyerek yeteneğini ortaya koyan Sevici, aynı zamanda lisanlı sporcu olmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazandan Sevici'nin Dünya ve Avrupa yarışmalarında birçok başarısı bulunuyor.

"HAYATIMA YENİDEN BAŞLAMAMA VESİLE OLDU"

Lifler, iğne oyası yazmalar, amigurumi bebekler ve bebek giysileri işleyen Meryem Keskin Sevici, burada yaptığı ürünleri Komeksepeti.com adresinden satarak evinin ekonomisine katkıda bulunuyor. Eşi de kendisi gibi engelli milli sporcu olan Meryem Sevici, yaşadığı zorluklar sonrası kayıt yaptırdığı kursun hayata başlamasına vesile olduğunu belirtti.

"GÜLER YÜZLÜ KARŞILANMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Her hafta KO-MEK'e geleceği günü heyecanla beklediğini ifade eden Meryem Yıldırım Sevici, "Burada beni sabah arkadaşlarım karşılıyor, engelli arabamla sınıfa kadar girmeme yardım ediyorlar. KO-MEK'te bir aile sıcaklığında. Burası bana güç veriyor, ben de buradan aldığım güçle yarışmalarda rakiplerime karşı mücadele ediyorum" diye ifade etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

Trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı, iğne oyası kursuyla hayata bağlandı

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