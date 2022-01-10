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Trafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!

Tekirdağ'da, TFF 2. ligde mücadele eden Ergene Velimeşespor'un tribün lideri Emir Tezel, trafikte tartıştığı Taha G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Trafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kaan Kıvarcık motosikletine arkadaşı TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor tribün lideri Emir Tezel'i de alarak yola çıktı. Daha sonra trafikte Taha G. ile tartışan ikiliden Emir Tezel, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA BİR ANDA BÜYÜDÜ 

Hemzemin geçitten geçtikleri sırada otomobil sürücüsü olan 23 yaşındaki Taha G. ile Emir Tezel arasında tartışma yaşandı. Aracından inen ve Tezel ile hararetli bir şekilde konuşan Taha G. tartışmanın büyümesine neden oldu. Kaan Kıvarcık'a da tepki gösteren Taha G. daha sonra aracına yöneldi.

Trafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Tartışma esnasında aracına giden ve kısa süre sonra yeniden ikilinin yanına dönen Taha G. önce Emir Tezel'ı ardından da Kaan Kıvarcık'ı bıçakladı. İki isme de defalarca bıçak sallayan Taha G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçaklama anları ise başka bir kişinin cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Trafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emir Tezer'in hayatını kaybettiği, Kıvarcık'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarmanın ortak çalışması ile kaçan şüpheli Taha G. yakalandı. Emniyete götürülen Taha G.'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Trafikte dehşet anları! Tribün lideri bıçaklanarak öldürüldü!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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