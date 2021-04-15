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  3. Trafikte farkındalık projesi! Havza’da okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi

Trafikte farkındalık projesi! Havza’da okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi

Havza Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla 3 farklı noktada yeni bir uygulama hayata geçirildi. İşlek caddelere 3 boyutlu yaya geçidi yapıldı.

Trafikte farkındalık projesi! Havza’da okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi

Havza Belediyesi tarafından ilçenin işlek caddelerinden olan Vezirköprü Caddesi üzerinde Merkez İlkokulu önünde, Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi üzerinde Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu önünde ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi önünde bulunan yaya geçitlerine 3 boyutlu bir görünüm kazandırıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak trafikte farkındalık oluşturmak için yapmış olduğumuz çalışmamızda asıl amaç yaya güvenliğini sağlamak. İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılından bu yana sürdürülen başlatılan "Trafikte Yaya Önceliği" kampanyası kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini arttırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeni uygulamayla vatandaşlarımız yaya geçitlerinden daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilecekler" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Trafikte farkındalık projesi! Havza’da okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi

Trafikte farkındalık projesi! Havza’da okul önlerine 3 boyutlu yaya geçidi

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