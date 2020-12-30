Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağını açıkladıElektrikli sobanın devrilmesi ile meydana gelen yangında 2 çocuk yaralandı!Kız kardeşini hayat kadını olarak tanıttı, ilişkiye girdiği anları kayda alıp şantaj yaptı!Tuzlaspor-Altay maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYINBeyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildiMüjde geldi! Esnafa kira ve hibe desteği başvuruları bugün başlıyorMarius Sumudica, Türk vatandaşlığına başvurduİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kısıtlama öncesi yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor!KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladıTurgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trafikte görenleri dehşete düşürdü! 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi bindi

Trafikte görenleri dehşete düşürdü! 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi bindi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletle tehlikeli şekilde yolculuk yapan bir aile görenlerinin yüreklerini ağza getirdi.

Trafikte görenleri dehşete düşürdü! 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi bindi

İnegöl'de en çok kullanılan araçların başında motosiklet ve elektrikli bisikletler geliyor. Normalde iki kişinin binmesi gereken bu tür araçlara maalesef bazen 4 kişi binerek yolculuk yapıyor. Kendi canlarını hiçe sayan o tehlikeli yolculuklar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor.

Son çekilen görüntüler yine İnegöl'den. Aynı aileden oldukları tahmin edilen elektrikli bisikletle yapılan yolculukta ikisi çocuk biri kadın ve erkeğin yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Tehlikeli yolculuk esnasında kadının bir tarafta kendi kucağındaki çocuğu tuttuğu görüldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT