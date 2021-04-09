Traktör kazalarını engelleme denetimleri, Jandarma tarımsal zirai araç ve traktör denetimi gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azalmasına yönelik tarımsal zirai araç ve traktör denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, traktörlerde rops demiri, kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

EKSİKLERİ OLAN TRAKTÖRLERE CEZA VERİLDİ

Ayrıca denetimde eksiklikleri tespit edilen 4 traktör sürücüsüne toplam 1.256 TL trafik idari para cezası uygulandı. Traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla trafik denetimlerinin ise aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı