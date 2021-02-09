Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protestolar hakkında açıklama yapan Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç, merak konusu oldu. Bunu üzerine Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu haline geldi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protestoları değerlendiren Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" ifadeleriyle tepki toplayan Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI CEVDET KILIÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
1971 yılında Artvin'de doğan 50 yaşındaki Cevdet Kılıç, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.
Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.
1999 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır.
Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almıştır.
EĞİTİMİ:
- Lisans Ankara Üniversitesi / 1991
- Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Felsefesi / 1994
- Doktora Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Felsefesi / 1999
- Yrd. Doçentlik Fırat Üniversitesi/İslam Felsefesi / 1999
- Doçentlik Ondokuz Mayıs Ünv./İlahiyat/( İslam Felsefesi) Alanı/Samsun / 2010
- Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Edebiyat Fak. Felsefe / 2015