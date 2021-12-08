Kaan Yıldırım'ın izlerini siliyor! Mehmet Dinçerler istedi Hadise kıramadı! O hamlesiyle geçmişi söküp attıDSÖ'den rahatlatan açıklama! "Kovid-19 aşısının Omicron varyantına karşı da etkili olmaması için bir sebep yok"Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatlarıJandarma Astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvurularıFenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine gelecek isim belli oldu! Yönetim harekete geçti!Boşanmalarının ardından yeni aşklara yelken açan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz buluşma! Sarmaş dolaş fotoğraf çekildiler!Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? 2021 güncel çiğ süt fiyatlarıİbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü" veren Pantene, vatandaşı çileden çıkarak açıklama yaptı! "kadın hakları konusundaki duruşu net"
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!

Edirne'de, Kapıkule karayolu üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak, hayatını kaybetti. Omarköy ile Çolak'ın cansız bedeni, güvenlik görevlisi olarak görev yaptıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!

Kaza, gece yarısı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karayolunun Yenikadın köyü yakınlarında gerçekleşti.

Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Omarköy ile yanındaki Ahmet Uygar Çolak araçta sıkıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'n de güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazelere gitti!

HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İncelemeler sonucu Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolakın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'n de güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazelere gitti!

ÇALIŞTIKLARI HASTANEYE CENAZELERİ GİTTİ

Yaşamını yitiren Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak'ın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Hakkı Omarköy'ün 21 Temmuz'da Meltem Omarköy ile dünya evine girdiği öğrenildi. TIR'ın sürücüsü G.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT