Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!

Kaza, gece yarısı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karayolunun Yenikadın köyü yakınlarında gerçekleşti.

Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Omarköy ile yanındaki Ahmet Uygar Çolak araçta sıkıştı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İncelemeler sonucu Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolakın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

ÇALIŞTIKLARI HASTANEYE CENAZELERİ GİTTİ

Yaşamını yitiren Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak'ın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Hakkı Omarköy'ün 21 Temmuz'da Meltem Omarköy ile dünya evine girdiği öğrenildi. TIR'ın sürücüsü G.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.