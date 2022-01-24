Kar yağışının etkisini artırdığı mega kent İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken şehre girişlerde de polis ekipleri önlem alıyor. Ayrıca kente girişlerin bazı bölgelerde yasaklanırken vatandaşlar da son durumu merak ettikleri için Trakya'dan İstanbul'a girişler yasak mı? Edirne'den İstanbul'a araç girişi yasaklandı mı? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyor. İşte detaylar...

TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GİRİŞLER YASAK MI? EDİRNE'DEN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI MI?

Trakya'dan İstanbul'a girişler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapığı bilgilendirmeye göre ikinci İkinci bir duyuruya kadar kente girişlere izin verilmeyecek. Bu nedenle Trakya'dan İstanbul'a giriş yasaklanacak.

Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."