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Tranbzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı kaldı!

Trabzonspor kulübünden son yapılan açıklamaya göre 3 futbolcunun kadro dışı kaldıklarına dair açıklama yapıldı.

Tranbzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı kaldı!

Trabzonspor kulübünün yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.''

Bordo-mavili takım, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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