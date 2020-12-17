Tranbzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı kaldı!

Trabzonspor kulübünün yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.''

Bordo-mavili takım, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım: