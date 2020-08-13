Transfer gündemine bomba gibi düştü! Ronaldo PSG'ye gidiyor!

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali bile göremeden elenmesi, Ronaldo'nun İtalyan ekibiyle arasındaki bağlarını kopardı. 10 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremeyen Ronaldo, PSG'ye transfer olmak istiyor.

Foot Mercato'nun iddiasına göre, dünyaca ünlü yıldızın menajeri, Ronaldo’yu resmen PSG’li yapacak imzayı atmak için Paris’te bulunuyor. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transfer resmiyet kazanacak.

Ronaldo, Juventus’un Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Lyon maçının ardından, "Bu kısa tatiller, hepimizin gelecek için en iyi ve en doğru kararları vermemize yardımcı olacak" şeklinde konuşmuştu.

86 YILLIK REKORU KIRDI

Juventus formasıyla 37 gole ulaşan Cristiano Ronaldo kulüp rekorunu kırdı. Portekizli yıldız, kulüp efsanesi Felice Borel'in 1933-34 sezonundan bu yana elinde bulundurduğu gol rekorunu tarihe gömdü. 35 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 131 gole ulaşarak en yakın takipçisi Lionel Messi'nin önünde liderliğini de sürdürdü.