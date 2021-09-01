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  3. Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!

Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!

Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Pendikspor, transferlere hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, Samsunspor'un genç kanat oyuncusu Enes İslam İlkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!

Levent Devrim önderliğinde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle çıkacak Pendikspor'da transfer çalışmaları hız kesmede devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye için çalışmalarını sürdürürken son olarak Samsunspor'dan kanat oyuncusu Enes İslam İlkin'i transfer ettiğini açıkladı. Pendikspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!

Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Pendikspor'a Hoş Geldin Enes İslam İlkin

Transfer çalışmalarına devam eden takımımız Samsunspor'dan Enes İslam İlkin ile sözleşme imzaladı. 

Enes İslam İlkin'e 'Ailemize hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

ENES İSLAM İLKİN'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine Samsunspor altyapısında başladıktan sonra çeşitli altyapı kategorilerinde mücadele eden Enes İslam İlkin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Balıkesirspor'da geçirdi. 23 maçta forma giyen oyuncu 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Bundan sonraki kariyerine Pendikspor'da devam edecek olan genç oyucunun güncel piyasa değeri 200 bin Euro olarak görünüyor.

Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!

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