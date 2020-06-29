Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı!

Sivasspor'un gözde ismi Mert Hakan Yandaş Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında 13. dakika da kaçırdığı penaltı sonrası taraftarlardan tepki topladı. Sivasspor'un evinde 434 gün sonra yenilmesi taraftarın tepkisini ateşledi. Son dönemde oldukça konuşulan isim olan Mert Hakan Yandaş maçın hemen ardından sosyal medya hesabını kapattı. Twitter hesabını kapatan Mert Hakan Yandaş diğer sosyal medya hesaplarına da yorum yapılmasını engelledi.

GALATASARAY TARAFTARININ DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Transfer söylentileriyle adını sıkça duyduğumuz Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile anılırken Fenerbahçe ile anlaştığı söylentileri çıkınca Galatasaray taraftarlarının da tepkisini çekmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Oyuncularımız sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu. 2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil olmuştur.

1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.