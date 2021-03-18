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  3. Transseksüel bireyi sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandı

Transseksüel bireyi sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde transseksüel bireyi sokak ortasında yumruklayarak öldüresiye darp eden R.K. tutuklandı. Vahşi saldırı yoldan geçen vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 gün önce meydana gelen olayda trans birey olduğu söylenen M.A. ile R.K adında bir erkek arasında edinilen bilgilere göre kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Tartışma alevlenince R.K, M.A.'nın kafasında sokak ortasında basıp darp etti, ardından olay yerinden kayboldu.

Çok geçmeden polis ekipleri tarafından göz altına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra saldırgan R.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Transseksüel bireyi sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandı

"ÖLDÜRDÜ. NİYE KURTARMIYORLAR?"

İkilinin kavgası olay anında orada bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerası ile  kaydedildi. Görüntülerde saldırganın M.A.'yı yumrukladığı ve bağırdığı görüldü.  Olayı kayda alan vatandaşın "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar" sözleri dikkat çekti. Olaya şahit olan vatandaşların saldırgana tepki göstermesi ve şahsın kaçması kameralara yansıdı.

Transseksüel bireyi sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandıTransseksüel bireyi sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandı​​​​​​​

 

(İHA)

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