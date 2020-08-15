Tranzonspor'da kovid-19 şoku!

Alınan son dakika haberine göre Trabzonspor da bir futbolcunun daha koronavirüsü testinin pozitif çıktığı paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerin yer verildi.