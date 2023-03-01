Travis Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Travis Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Travis Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Travis Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Travis Johnson 28 Ağustos 2000 tarihinde Stoke-on-Trent şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Travis Joel Gary Johnson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Travis Johnson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini After Sports Consultancy yapmaktadır. Travis Johnson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Travis Johnson'nin Crawley Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Travis Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Travis Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Crewe Alexandra
1 Temmuz 2022 yılında Crawley Town
Travis Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Travis Johnson şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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