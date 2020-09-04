Trendyol 2,3,4 Büyük Şubat fırsatları | Trendyol Büyük Şubat indirimleri

Türkiye'nin online alışverişte en çok kullanılan internet sitelerinden olan Trendyol, yepyeni indirimleriyle Şubat ayına giriş yapıyor. 2-3-4 Şubat arasında 3 gün boyunca devam edecek Büyük Şubat indirimleri, başlıyor. İşte Büyük Şubat indirimleri...

2-3-4 BÜYÜK ŞUBAT İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 2-3-4 Şubat'ta düzenleyeceği mega indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Ev mobilyalarında ve öğrencilerin okul ihtiyaçlarında büyük indirimler bulunuyor. Şubat ayının girmesiyle birlikte sonbaharda giyilebilecek kıyafetlerde ve beyaz eşya, televizyon, klima ve ısıtıcılar gibi birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Küçük ev aletlerinde ve temizlik ürünlerinde de büyük indirimler bulunuyor. Birçok teknolojik ürün ve spor fırsatları da Büyük Şubat kapsamında bulunuyor. Oyunseverler için ve makyaj malzemelerinde de büyük indirimler bulunuyor. Minik çocuklar için ve otomobil bakım ürünlerinde de Büyük Şubat indirim fırsatları bulunuyor.

2-3-4 BÜYÜK ŞUBAT İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

Trendyol'un daha önceki indirim günlerinde olduğu gibi 2-3-4 Büyük Şubat indirimlerinde de birbirinden farklı üründe indirim bekleniyor. Bu ürünler, teknolojiden kıyafete, kozmetikten, oyuna, beyaz eşyadan temizlik ürünlerine kadar birden çok kategoride mevcut olacak.