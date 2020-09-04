Trendyol 8-9-10 Mega Eylül fırsatları | Trendyol Mega Eylül indirimleri

Türkiye'nin online alışverişte en çok kullanılan internet sitelerinden olan Trendyol, yepyeni indirimleriyle Eylül ayına giriş yapıyor. 8-9-10 Eylül arasında 3 gün boyunca devam edecek Mega Eylül indirimleri, başlıyor. İşte Mega Eylül indirimleri...

8-9-10 MEGA EYLÜL İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 8-9-10 Eylül'de düzenleyeceği mega indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

8-9-10 Eylül'deki Büyük Fırsatları Keşfet! — Trendyol (@Trendyol) September 3, 2020

Ev mobilyalarında ve öğrencilerin okul ihtiyaçlarında büyük indirimler bulunuyor.

Eylül ayının girmesiyle birlikte sonbaharda giyilebilecek kıyafetlerde ve beyaz eşya, televizyon, klima ve ısıtıcılar gibi birçok üründe indirimler sizleri bekliyor.

Küçük ev aletlerinde ve temizlik ürünlerinde de büyük indirimler bulunuyor.

Birçok teknolojik ürün ve spor fırsatları da Mega Eylül kapsamında bulunuyor.

Oyunseverler için ve makyaj malzemelerinde de büyük indirimler bulunuyor.

Minik çocuklar için ve otomobil bakım ürünlerinde de Mega Eylül indirim fırsatları bulunuyor.