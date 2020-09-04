Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'da ne yenir? | Gezilecek yerlerBakan Koca açıkladı: Diyarbakır'da vaka oranı yüzde 49 düştüNilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Oynadığı diziler | Sevgilileri kimler?Trendyol 8-9-10 Mega Eylül fırsatları | Trendyol Mega Eylül indirimleriMEB'den liseye yerleşemeyen öğrencilere müjdeSen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Eda'yı arıyor!Altın ve Gümüşte devlet hakkı oranı yüzde 25 arttıFenerbahçe - Sivasspor The Land Of Legends Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirisi Yunanistan'da manşet olduAK Parti, gençleri partiye çekmek için YouTuber’larla görüşüyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Trendyol 8-9-10 Mega Eylül fırsatları | Trendyol Mega Eylül indirimleri

Trendyol 8-9-10 Mega Eylül fırsatları | Trendyol Mega Eylül indirimleri

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden birisi olan Trendyol, çok konuşulacak bir kampanyaya daha imza attı. 8-9-10 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Mega Eylül fırsatlarında birçok farklı ürün sizleri bekliyor. İşte Mega Eylül indirimleri...

Trendyol 8-9-10 Mega Eylül fırsatları | Trendyol Mega Eylül indirimleri

Türkiye'nin online alışverişte en çok kullanılan internet sitelerinden olan Trendyol, yepyeni indirimleriyle Eylül ayına giriş yapıyor. 8-9-10 Eylül arasında 3 gün boyunca devam edecek Mega Eylül indirimleri, başlıyor. İşte Mega Eylül indirimleri...

8-9-10 MEGA EYLÜL İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 8-9-10 Eylül'de düzenleyeceği mega indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

 

 

İNDİRİMLERİN ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

s.jpg

Ev mobilyalarında ve öğrencilerin okul ihtiyaçlarında büyük indirimler bulunuyor. 

ss.jpg

Eylül ayının girmesiyle birlikte sonbaharda giyilebilecek kıyafetlerde ve beyaz eşya, televizyon, klima ve ısıtıcılar gibi birçok üründe indirimler sizleri bekliyor.

sss.jpg

Küçük ev aletlerinde ve temizlik ürünlerinde de büyük indirimler bulunuyor. 

ssss.jpg

Birçok teknolojik ürün ve spor fırsatları da Mega Eylül kapsamında bulunuyor. 

aas.jpg

Oyunseverler için ve makyaj malzemelerinde de büyük indirimler bulunuyor.

asfas.jpg

Minik çocuklar için ve otomobil bakım ürünlerinde de Mega Eylül indirim fırsatları bulunuyor.

asfda.jpg



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT