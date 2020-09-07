Almanya otomotivdeki lokomotif rolünü kaybediyorSürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldiKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 8 Eylül SalıGalatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışıBitcoin'de düşüş: 10,000 doların altına gerilediShow TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışıAltının kilogram cinsinden fiyatı 463 bin 750 liraya yükseldi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Trendyol'dan 'Mega Eylül' kampanyası

Trendyol'dan 'Mega Eylül' kampanyası

Trendyol, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Mega Eylül İndirim Günleri ile marka ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler başlatıyor. Giyimden elektronik aletlere bir çok üründe geçerli Mega Eylül kampanyası sadece 3 gün geçerli olacak.

Trendyol'dan 'Mega Eylül' kampanyası

İnternet dünyasının en çok kullanılan uygulaması Trendyol yeni bir kampanyaya imza atıyor. Trendyol, 8, 9 ve 10 Eylül'de düzenleyeceği Mega Eylül kampanyasını müşterilerine duyurdu.

Sadece 3 güne özel binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak mega indirimlerle elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları Trendyol müşterilerini bekliyor.

Trendyol'dan 'Mega Eylül' kampanyası

''İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY TRENDYOL'DA''

Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmayacak. Trendyol; 8, 9, 10 Eylül tarihleri arasında “İhtiyacınız olan her şey Trendyol’da” diyor kullanıcılarını bu alışveriş deneyimine davet ediyor.

Mega Eylül kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50’ye, elektronikte yüzde 8’e varan, ev ürünlerinde yüzde 45’e, oyuncaklarda yüzde 40’a ve süpermarkette yüzde 10’a varan indirimler sunulacak. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT