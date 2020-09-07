İnternet dünyasının en çok kullanılan uygulaması Trendyol yeni bir kampanyaya imza atıyor. Trendyol, 8, 9 ve 10 Eylül'de düzenleyeceği Mega Eylül kampanyasını müşterilerine duyurdu.

Sadece 3 güne özel binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak mega indirimlerle elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları Trendyol müşterilerini bekliyor.

''İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY TRENDYOL'DA''

Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmayacak. Trendyol; 8, 9, 10 Eylül tarihleri arasında “İhtiyacınız olan her şey Trendyol’da” diyor kullanıcılarını bu alışveriş deneyimine davet ediyor.

Mega Eylül kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50’ye, elektronikte yüzde 8’e varan, ev ürünlerinde yüzde 45’e, oyuncaklarda yüzde 40’a ve süpermarkette yüzde 10’a varan indirimler sunulacak.