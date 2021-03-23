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Tribün seyircilerin üstüne çöktü, 100'den fazla kişi yaralandı

Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda onlarca seyircinin oturduğu tribünün çöktü. Olay sonrasında 100'ün üstündeki kişi yaralandı.

Tribün seyircilerin üstüne çöktü, 100'den fazla kişi yaralandı

Hindistan'ın Telanga kendinde meydana gelen olayda 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda büyük talihsizlik yaşandı. Açılış sırasında onlarca insanın oturduğu tribün çökünce korku dolu anlar yaşandı. Tribünün altında kalan 100'den fazla kişinin yaralandığı haberi geldi. 

KAMERALARA YANSIDI

Tribünün çökmesi kameralara anbean yansıdı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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