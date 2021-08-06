TRT 1'den flaş karar! Ezgi Mola Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, gerek sosyal medyada gerekse sosyal hayatında toplumsal olaylara karşı her daim ön planda olan bir isim haline geldi. Gerek yardım kampanyalarında, gerek hayvan hakları konusunda, gerekse ülkeye dair toplumsal problemlerde ismini sıkça duyduğumuz Mola'nın bu defa orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımlar TRT yönetimini rahatsız etti. Bundan öncesi de var... Ezgi Mola'nın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlandığı TRT kanalına tepki göstermesi de yine yönetimi kızdıran olaylar arasında yer alıyordu. Hal böyle olunca Mola'nın diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.

EZGİ MOLA'DAN TRT HABER'E " YAZIKLAR OLSUN " PAYLAŞIMI

Marmaris Hisarönü'ndeki devam eden yangınlar daha kontrol altına alınamamışken, TRT muhabirinin "yangın tamamen durduruldu" duyurusu sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Bu olay üzerine Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessiz kalamadı ve "Yangın durduruldu diyerek yalan haber yapan TRT'ye yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

SERT ÇIKIŞI TRT YÖNETİMİNİ ÇOK KIZDIRDI

Geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hilal Kaplan Öğüt'ün Ezgi Mola'nın bu çıkışını yersiz ve gereksiz bulduğu iddia ediliyor. Bu tepkiye üzüldüğünü ve şaşırdığını belirten Kaplan Mola için "Ezgi Mola'nın paylaşımı tamamen yalan. Bence de 'yazıklar olsun" yorumunda bulunarak ünlü oyuncuya sert çıktı.

İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Ezgi Mola'nın bu çıkışları TRT'yi rahatsız etmesiyle birlikte, Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'na veda edip etmemesi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.