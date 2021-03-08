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TRT EBA haftalık ders programı | 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni haftanın ders programını yayımladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 08-12 Mart 2021 yeni haftanın akışına haberimizden ulaşabilir.

TRT EBA haftalık ders programı | 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışı

 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışı... Pandemi sürecinde öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders yayınına katılım sağlayarak kendi derslerini belirlenen saatlerde takip edebiliyor. EBA canlı ders programını internet üzerinden takip etmek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. İşte 08-12 Mart 2021 için canlı yayın linkleri...

TRT EBA TV 08-12 MART CANLI YAYIN İZLEME LİNKLERİ

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA HAFTALIK DERS PROGRAMI

TRT EBA haftalık ders programı | 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışıTRT EBA haftalık ders programı | 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışıTRT EBA haftalık ders programı | 08-12 Mart 2021 İlkokul, ortaokul ve lise yeni haftanın akışı

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

Öğrenciler EBA'ya giriş için “EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izlesin. Ardından “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksiniz. Açık Öğretim öğrencisiyseniz Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izleyin.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izleyin.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklayın.
TC Kimlik Numaranı girin.
Bir doğrulama yöntemi seçin.
e-Postayı seçtiyseniz:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna basın (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna basınız.
Yeni şifreni belirleyin ve “Kaydet” butonuna tıklayınız.
Cep telefonunu seçtiyseniz:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını girin ve “Gönder” butonuna basın (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girin ve “Gönder” butonuna basın.
Yeni şifreni belirleyin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

EBA FREKANS BİLGİLERİ

Eba frekans bilgileri şöyle:


HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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