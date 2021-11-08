TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesiti kaldırıldı mı?
TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesiti kaldırıldı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte yeni kararlar da geldi. Bunun ardından vatandaşlar "TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesiti kaldırıldı mı?" konu başlıklarını merak etti. İşte detaylar...
Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Detaylarda, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitlerine yer verilmesinin hemen ardından "TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesiti kaldırıldı mı?" soru başlıkları vatandaş tarafından merak edildi. İşte detaylar...