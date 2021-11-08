Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Detaylarda, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitlerine yer verilmesinin hemen ardından "TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesiti kaldırıldı mı?" soru başlıkları vatandaş tarafından merak edildi. İşte detaylar...

TRT PAYI KALDIRILDI MI? ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİTİ KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedel olan TRT payının kaldırılacağını duyurdu. Konuya ilişkin, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz."

"Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz." açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşa müjdeyi verdi.

TRT PAYI NEDİR?

TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB’ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır.



KDV: 3065 Sayılı K.D.V Kanunu 10. maddesinin G bendi uyarınca fatura üzerinden hesaplanan bedeldir.

ENERJİ FONU NEDİR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)