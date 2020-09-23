Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz günlerde TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in maaşı hakkında yaptığı yorumlar, tartışmalara neden olmuştu. Altaylı, Ersin Düzen'in aylık olarak TRT 400 bin, TFF'den ise 100 bin TL aldığını iddia etmişti. Bunun sonrasında spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan maaş konusu, TRT Spor'un açıklama yapmasına neden oldu. TRT Spor, yaptığı açıklamada, Ersin Düzen'in aylık maaşının 27.500 TL olduğunu belirtti.

Ersin Düzen ise hakkındaki iddialara, “Ben o iddia edilen paranın 10’da 1’ini bile almıyorum.” diye cevap vermişti.

İşte TRT’nin açıklaması:

“Ersin Düzen’in maaşıyla ilgili açıklamamız

Kurumumuzda hizmet alımı yöntemiyle çalışan Spor Spikeri Ersin Düzen’in maaşına ilişkin gerçekle ilgisi olmayan rakamların ortaya atılması ve bu iddiaların yayılması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan “Stadyum”un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir.

Ersin Düzen’e belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.

Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir.

İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

CHP'Lİ ATİLLA SERTEL'DE BİR İDDİADA BULUNDU

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Ersin Düzen'in geçen yıl, program başına 34 bin 370 TL aldığını iddia etti. Atilla Sertel'in iddiası şöyle: